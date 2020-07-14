Минобороны Азербайджана: Уничтожены позиции противника и оборонительные резервы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ночь на 14 июля и сегодня утром в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжались бои, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С целью пресечения активной деятельности противника были приняты адекватные меры, уничтожена военная техника различного назначения, боевые средства, командный пункт, резервы обороны и живая сила.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)