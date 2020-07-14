Госсекретарь Италии: Резолюции Совбеза ООН от 1993 года должны быть выполнены

Политика 14 июля 2020 16:49 (UTC+04:00)
Госсекретарь Италии: Резолюции Совбеза ООН от 1993 года должны быть выполнены

БАКУ /Trend/ - Вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе, нарушение режима прекращения огня вызывает обеспокоенность, а человеческие жертвы, которых можно было бы избежать - глубокое сожаление.

Как сообщает во вторник Trend, об этом итальянскому новостному агентству Agenzia Nova сказал государственный секретарь Совета министров Италии по связям с парламентом, сенатор из партии "Движение 5 звезд" Джанлука Кастальди.

Он добавил, что, как указано в конституции Италии, единственным путем для урегулирования международных конфликтов, является дипломатический.

"Следует уважать принципы территориальной целостности и признанных на международном уровне границ. Резолюции, принятые Совбезом ООН в 1993 году, в связи с оккупацией Арменией части территории Азербайджана, должны быть выполнены, переговоры всегда должны иметь приоритет над проведением военных операций", - отметил Джанлука Кастальди.

Новостное агентство Agenzia Nova также разместило заявление члена партии "Вперёд, Италия" (Forza Italia), заместителя председатель Ассоциации межпарламентской дружбы Италия-Азербайджан, сенатора Марии Риццотти.

"Ожесточенные вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе могут привести к эскалации ужасного конфликта, унесшего жизни тысяч людей в начале 90-х годов", - сказала Мария Риццотти.

Она отметила, что нарушение режима прекращения огня подразделениями ВС Армении является провокацией и резко осудила данные действия. Сенатор добавила, что международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы положить конец этой нескончаемой войне и возобновить мирные переговоры, а правительство Италии должно принять меры для защиты народов, вовлеченных в эту войну на протяжении десятилетий.

"Надеемся, что резолюции Совбеза ООН, принятые в 1993 году и осуждающие оккупацию Арменией части территории Азербайджана, а также принципы суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств будут соблюдены", - подытожила сенатор.

Следует отметить, что ранее председатель постоянной комиссии по внешним связям Сената, сенатор Вито Петрочелли, председатель делегации Италии при Парламентской Ассамблее ОБСЕ и заместителя председателя постоянной комиссии по внешним связям Палаты Депутатов, депутат Паоло Гримольди, а также председатель Межпарламентской ассоциации дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, сенатор Стефано Лучиди и председатель Ассоциации межпарламентской дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, депутат Россана Болди выступили с заявлениями, в которых осудили провокации подразделений ВС Армении на участке азербайджано-армянской границы в Товузском направлении 12 июля и оккупацию Арменией части территории Азербайджана, отметили важность уважения территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана, а также значимость выполнения резолюций Совбеза ООН, принятых в 1993 году.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

(Текст: Турал Гараджаев)

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