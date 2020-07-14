Вагиф Даргяхлы: Оперативная обстановка полностью находится под контролем армии Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Товузском направлении продолжаются ожесточенные бои. Противник, который понес колоссальные потери в результате ответных ударов нашей армии, был вынужден отступить.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Он сообщил, что в настоящее время ситуация продолжает оставаться крайне напряженной, ожесточенные бои продолжаются. Даргяхлы отметил, что армянская сторона осуществляет обстрел населенных пунктов Азербайджана.

Пресс-секретарь Минобороны отметил, что оперативная обстановка полностью находится под контролем армии Азербайджана.

По словам Вагифа Даргяхлы, азербайджанский народ должен быть уверен, что азербайджанская армия готова выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)