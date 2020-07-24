Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев

Политика 24 июля 2020 12:30 (UTC+04:00)
Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев.

Информацию об этом распространила 23 июля полиция Лос-Анджелеса, отметив, что во время событий, произошедших два дня назад перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, именно армяне напали на азербайджанцев, нанеся им телесные повреждения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ASALA в первую очередь несет опасность для запада – правительство Турции
ASALA в первую очередь несет опасность для запада – правительство Турции
В Турции назначили имамов для мечети Айя-София
В Турции назначили имамов для мечети Айя-София
Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении
Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении
Loading Bars
Лента новостей
Финляндия закупит у Израиля симуляторы боевых действий для подготовки пехоты Европа 12:43
ЕС поставит в Туркменистан тесты для COVID-19 Туркменистан 12:41
Агентству аграрного кредитования и развития Азербайджана выделено 20 млн манатов - Распоряжение Политика 12:34
Центральный банк Узбекистана скорректировал прогноз на 2020 год Кыргызстан 12:32
Узбекистан и ВБ прорабатывают новые проекты на 1,5 млрд долларов Узбекистан 12:30
Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев Политика 12:30
Грузоперевозки в направлении Азербайджан-Латвия увеличились Транспорт 12:27
Интерес итальянских компаний к Грузии существенно растет Бизнес 12:27
Специалисты прогнозируют рост ВВП Китая лишь на 2,2% в 2020 году США 12:27
Грузоперевозки по маршруту Азербайджан-Беларусь увеличились Транспорт 12:25
Азербайджан значительно сократил экспорт во Францию Бизнес 12:25
В Гардабанском районе из-за вспышки COVID-19 закрыто одно село Грузия 12:22
Азербайджанский Express Bank сократил активы Финансы 12:21
ASALA в первую очередь несет опасность для запада – правительство Турции Турция 12:19
Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в РФ сократился до минимума с 23 апреля Россия 12:11
Доля Германии в общем импорте Азербайджана увеличилась Транспорт 12:08
На центральном мосту Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан!» Нагорно-карабахский конфликт 12:06
Туркменистан закупит более тысячи новых российских вагонов Транспорт 11:57
Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из ЕС Европа 11:56
Туркменистан и Великобритания могут расширить сотрудничество в экологической сфере Туркменистан 11:53
Туркменский поставщик овощей расширяет ассортимент продукции Бизнес 11:51
Желающим получить образование по I группе специальностей возможность от UNEC: в новом кампусе образование бакалавра по 9 новым специальностям Общество 11:46
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 11:23
МИД Украины заявил об удачной расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing Политика 11:12
Хикмет Гаджиев: Армения пытается создать угрозу для стратегических энергетических проектов Азербайджана Политика 11:11
В Бакинской Высшей Школе Нефти пройдет вебинар на тему «Онлайн-обучение и оценка знаний: проблемы и возможности» Общество 11:07
Сократились грузоперевозки Азербайджанскими железными дорогами в Литву Транспорт 11:05
Минобразования Азербайджана прокомментировал изменения в экзаменах по приему на работу учителей Общество 11:01
Хикмет Бабаоглу: Армения - террористическое государство, ее внешняя политика основана на терроризме, вандализме и фашизме Политика 10:53
Проведено онлайн заседание ЗАО “AzerGold” по итогам полугодовой деятельности (ФОТО) Общество 10:40
SOFAZ реализовал более 4 млрд долларов посредством аукционов Финансы 10:36
Moody's повысило рейтинг Tesla США 10:36
Как проходит лечение пациентов с COVID-19 в Азербайджане Общество 10:24
ВС Армении 45 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:16
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:14
Евро по отношению к азербайджанскому манату вырос Финансы 10:14
Омбудсмен направила в международные организации заявление в связи с провокациями, совершенными армянами против азербайджанцев в зарубежных странах Политика 10:10
Facebook увеличила до $650 млн сумму сделки для урегулирования иска по биометрии в США США 10:08
БТА: В выходные дни автобусы регулярных и экспресс-линий работать не будут Общество 10:06
Оглашены результаты выпускных экзаменов, проведенных в Азербайджане 2-3 июля Общество 10:05
Посол США: Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты Политика 10:03
МИД Азербайджана: Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне Нагорно-карабахский конфликт 10:01
Посол США вызван в МИД Азербайджана Политика 09:58
В Азербайджане более 13 тыс учащихся сдадут выпускной экзамен Общество 09:54
В Бельгии задержаны 17 армян, напавших на азербайджанцев (ФОТО) Политика 09:45
В Товузе завершилась идентификация домов и других объектов, разрушенных в результате обстрела Арменией (ФОТО) Политика 09:23
Растениеводы Казахстана могут застраховать поля от дождей Казахстан 09:22
В Грузии возобновляют внутренние авиарейсы Грузия 09:19
На платформе Hesab.az значительно вырос объем онлайн-платежей ИКТ 09:18
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 июля В мире 08:59
Предварительный анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing завершен Иран 08:58
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду Другие страны 08:53
Трамп: США создали новый вид ВС, чтобы не допустить господства России и Китая в космосе США 08:33
В Аргентине число случаев заражения коронавирусом за сутки впервые превысило 6 тыс. Другие страны 08:25
Тропический шторм "Ханна" образовался в Мексиканском заливе США 08:16
Гейтс: создание новых препаратов может облегчить борьбу с коронавирусом до 2021 года В мире 08:05
Вице-президент BP: Планы по добыче первой нефти с платформы ACE остаются неизменными Энергетика 07:56
Число заболевших коронавирусом в Казахстане приближается 80 тысячам Казахстан 07:41
В WhatsApp появятся новые функции ИКТ 07:25
Посол Японии в Грузии: Сегодня мы видим впечатляющую и замечательную историю успеха того, как Грузия борется с пандемией Грузия 07:17
Названа идеальная страна для отдыха Туризм 07:05
Трамп сообщил, что именно он убедил Илона Маска построить новый завод Tesla в Техасе США 06:47
В Европе завершилась затяжная шоколадная война Европа 06:24
Планировавшего атаку на Белый дом осудили в США США 06:11
Миннесота реформирует полицию на фоне протестов США 06:02
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР США 05:47
Китай за сутки выявил 21 случай заражения коронавирусом и 43 бессимптомных носителя Другие страны 05:22
В Японии начали разработку вакцины от коронавируса для выработки антител в носу Другие страны 05:01
Пентагон: F-15 сопровождал самолет Ирана с учетом международных стандартов США 04:45
Правительство Британии не делится секретной информацией с парламентом Европа 04:38
Самолет иранской авиакомпании Mahan Air успешно приземлился в аэропорту Тегерана Общество 04:14
Disney из-за пандемии отложила выход фильма "Мулан" и других картин В мире 03:56
Трамп сообщил, что Китай начал закупать агропродукцию США в рекордных размерах США 03:37
В Бразилии второй день подряд отмечен резкий рост числа заразившихся коронавирусом Другие страны 03:15
Парламент Хорватии одобрил новый состав правительства страны Европа 02:56
Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая США 02:28
Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты США 02:11
В Турции назначили имамов для мечети Айя-София Турция 01:53
Обладатель «Золотого мяча» назвал причину успеха «Ливерпуля» Спорт 01:27
Иран назвал США ответственными за любое происшествие с лайнером на пути в Тегеран Политика 01:06
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 247 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:04
Президент Ильхам Алиев: Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета Политика 00:46
Президент Ильхам Алиев: Наши подземные и наземные водные ресурсы не оценены Политика 00:39
Приблизившиеся к иранскому самолету над Сирией истребители были американскими (Обновлено) Общество 00:31
Президент Ильхам Алиев: Проблемы питьевой воды и мелиорации находятся в центре внимания. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны Политика 00:29
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 00:23
Президент Ильхам Алиев: В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы Политика 00:15
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов Политика 23 июля 23:56
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций Политика 23 июля 23:39
Bloomberg: SpaceX может продать свои акции на $1 млрд США 23 июля 23:37
Глава ВОЗ назвал необоснованными комментарии Помпео, касающиеся организации В мире 23 июля 23:23
Мировой выпуск стали в июне упал на 7% Бизнес 23 июля 23:08
Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 2021 год США 23 июля 22:59
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 23 июля 22:42
Президентские выборы перенесены в Боливии Другие страны 23 июля 22:26
Ученые объяснили агрессивность комаров В мире 23 июля 22:11
Суд в США вновь отпустил из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста Трампа США 23 июля 21:56
Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию на границе Азербайджана и Армении Нагорно-карабахский конфликт 23 июля 21:43
Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем США 23 июля 21:35
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 206 тысяч Турция 23 июля 21:25
Все новости