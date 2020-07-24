Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев.
Информацию об этом распространила 23 июля полиция Лос-Анджелеса, отметив, что во время событий, произошедших два дня назад перед генеральным консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, именно армяне напали на азербайджанцев, нанеся им телесные повреждения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.
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Полиция Лос-Анджелеса: Армяне на почве национальной ненависти совершили преступления против азербайджанцев
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