В водном хозяйстве Азербайджана следует создать единый механизм управления - Депутат

БАКУ /Trend/ - Поскольку значительная часть наших водных ресурсов формируется в зарубежных странах, в последние годы в Азербайджане были реализованы масштабные проекты в области водного хозяйства.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эмин Гаджиев.

По его словам, прокладка водопровода Огуз-Габала-Баку, строительство водохранилищ Тахтакерпю, Шемкирчай, реконструкция Джейранбатанского водохранилища, сооружение новых водозаборных и водоочистных установок - крайне важные шаги в направлении обеспечения безопасности в сфере водоснабжения страны.

"Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного состоянию водного хозяйства, если в 2004 году, когда была принята первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, обеспечение питьевой водой в Азербайджане находилось на уровне 40 процентов, то сегодня эта цифра достигла 70 процентов. В Баку только 29 процентов жителей постоянно получали питьевую воду, а сегодня данный показатель достиг примерно 82 процентов, в регионах охват населения питьевой водой увеличился с 9 до 63 процентов. Хотя это действительно историческое достижение, мы не достигли своей цели в полной мере. Наша цель достичь 100-процентного снабжения населения питьевой и поливной водой.

Как известно, в настоящее время в стране наблюдается проблема в связи с водоснабжением. Климатические изменения, засуха, повышение средней температуры воздуха в последнее время, снижение количества осадков, водности в реках, с другой стороны — рост экономики страны, развитие сельского хозяйства, увеличение посевных и орошаемых площадей обуславливают рост потребности в воде. Однако текущая нехватка воды, наряду с объективными факторами, также вызвана субъективными причинами. Глава государства в ходе совещания акцентировал внимание на проблемах в этой области. Как им было отмечено, одной из главных причин этих проблем - слабая координация между госструктурами в этой области. Засуха в прошлом году показала, что соответствующим структурам не удалось правильно определить, что необходимо предпринять в кризисной ситуации. Допускаются потери воды, источники воды анализируются неправильно, контроль расхода находится на крайне низком уровне. Есть незаконные подключения к водным линиям, и никто за это не отвечает, на местах вода распределяется между фермерами несправедливо. Мониторинги показывают, что основной причиной потери воды являются земляные каналы, но потери допускаются и на других этапах. В некоторых случаях эти потери искусственно раздуваются, и в результате в некоторых регионах, куда вода транспортируется водовозами, возникают проблемы в снабжении питьевой водой. Нехватка воды наносит колоссальный ущерб развитию сельского хозяйства, сокращает прибыль фермеров. Это приводит к снижению урожайности в хлопководстве и зерноводстве. Все это говорит о серьезных недостатках в управлении водным хозяйством. Для скорейшего устранения проблем в ходе совещания Президент Ильхам Алиев дал поручения, поставил перед соответствующими структурами конкретные задачи. Сложившаяся ситуация делает необходимыми реформы в управлении водным хозяйством, резкое снижение потерь воды и эффективное использование водных ресурсов. Для этого было бы целесообразно разработать план комплексных мероприятий, расширить применение инновационных технологий. В водном хозяйстве следует создать единый механизм управления. Единое управление в этой области может привести к скорейшему решению проблем, угрожающих безопасности в сфере водоснабжения", - сказал Эмин Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)