Завотделом Администрации Президента Адалят Велиев встретился с лидером партии "Будущий Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев встретился с председателем партии "Будущий Азербайджан" Агасифом Шакироглу.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно продолжения диалога между властью и оппозицией в стране, развития новой политической системы, армяно-арезбайджанского нагорно-карабахского конфликта, пандемии COVİD-19, деятельности политических партий, борьбы с коррупцией в стране, политических реформ.

На встрече также состоялись обсуждения вокруг продолжающейся около 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, а также военная провокация, совершенная армянами начиная с 12 июля в направлении Товузского района. Было отмечено, что все политические партии в стране должны консолидироваться против политики агрессии Армении в отношении Азербайджана. Именно результатом здоровой политической среды в стране является тот факт, что 43 политические партии в совместном и четыре партии в отдельных заявлениях жестко осудили военную провокацию Армении и заявили, что во имя территориальной целостности страны тесно сплотились вокруг Верховного Главнокомандующего. В то же время было подчеркнуто, что провокации армян во время мирных демонстраций азербайджанцев в США, Бельгии, Нидерландах, Франции, Германии и других странах в поддержку Азербайджана вновь обнажили тот факт, что они являются представителями страны, которая проводит террористическую, фашистскую политику.

Наряду с этим также были высоко оценены меры, принятые в стране в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Адалят Велиев отметил, что открытие больниц модульного типа в короткие сроки, ввоз в страну специального медицинского оборудования, открытие предприятий по производству масок и дезинфектантов внесли значительный вклад в дело по сохранению минимального числа инфицированных. Было подчеркнуто, что с целью поддержки экономики страны и социального благосостояния граждан в связи с введением особого режима карантина реализуется социально-экономическая программа в объеме 3,5 миллиарда манатов. По инициативе Президента Ильхама Алиева проводятся саммиты ряда влиятельных международных организаций в формате видеосвязи. Неслучайно, что предложение Азербайджана по созыву особой сессии ООН была поддержана 130 странами мира.

Агасиф Шакироглу высоко оценил работу, проводимую в стране в направлении формирования здоровых отношений между властью и оппозицией. Он решительно осудил политику агрессии Армении против Азербайджана и добавил, что в таких общенациональных вопросах все политические силы должны демонстрировать единство.

В ходе встречи состоялись обсуждения в направлении развития политического диалога в стране, повышения политической культуры, формирования здоровых отношений между властью и оппозицией, представленности политических партий в законодательной власти страны.

В завершение встречи Шакироглу выразил признательность на прием, высоко оценил встречи, организованные с политическими партиями и выразил уверенность в том, что политические силы страны и в будущем будут демонстрировать солидарность в общенациональных вопросах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)