Молодежное объединение ПЕА обратилось с призывом к международным организациям

БАКУ /Trend/ - Молодежное объединение правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) обратилось, в связи с военными провокациями армян на границе с Азербайджаном, а также с бесчинствами, совершенными армянами в отношении мирных азербайджанских демонстрантов в разных уголках мира с призывом к международным организациям, с которыми она сотрудничает, передает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение.

Согласно информации, Молодежное объединение ПЕА сотрудничает с такими организациями как DEMYC (Европейское молодежное демократическое сообщество), IYDU (Международный союз молодых демократов), YEPP (Молодежь Европейской народной партии), ICAPP YW (Молодежное крыло Международной конференции азиатских политических партий), YOUTH CDI (Молодое крыло Центристского демократического интернационала), SCO (Шанхайская организация сотрудничества), а также с молодежным организациями России, Турции, Италии, Португалии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Румынии, Германии, Ливана, Израиля и других стран. Этим организациям были направлены призывы к содействию с тем, чтобы был положен конец армянским провокациям, армянскому вандализму.

В тексте посланий отмечается, что мы стали очевидцами военных провокаций, совершенных начиная с 12 июля подразделениями вооруженных сил Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном, а также армянской агрессии перед дипломатическими представительствами Азербайджана во многих странах мира.

"Таким образом, акты насилия, совершенные армянскими провокаторами в отношении зданий дипломатических представительств Азербайджана во Франции, Англии, Швеции, Польше, Австралии, США, Голландии, Бельгии, а также против азербайджанских демонстрантов, которые мирно выражали свои мнения, содержит в себе элементы вандализма и террора, характеризуются как действия, содержащие состав уголовного преступления и направленные на умышленное причинение ущерба членам азербайджанских общин, дипломатам и их имуществу.

Руководствуясь всеми этими фактами, азербайджанская сторона требует от правоохранительных органов соответствующих стран расследовать акты вандализма, совершенные радикально настроенными армянскими группами, и дачи этим преступным действиям правовой оценки", - говорится в посланиях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)