Крупнейшая еврейская организация в США осудила варварства армян против азербайджанцев

Политика 28 июля 2020 09:53 (UTC+04:00)
Крупнейшая еврейская организация в США осудила варварства армян против азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Израильско-американский совет (IAC), являющийся крупнейшей организацией американских израильтян, осудил варварские действия армянских дашнаков, совершенные против членов азербайджанской общины 21 июля перед зданием генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, сообщает во вторник Тrend со ссылкой на генконсульство.

В заявлении подчеркивается неприемлемость нападения на азербайджанцев, собравшихся перед своим генеральным консульством, отмечается важность сохранения свободы слова и собраний, а также то, что насилие против мирных демонстрантов представляет угрозу для американского общества и демократических ценностей.

Организация выразила уверенность в том, что правоохранительные органы завершат расследование инцидента и примут решительные действия в соответствии с его результатами.

Отметим, что созданный в 2007 году IAC объединяет около 250 тыс. американских израильтян. Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе на протяжении длительного времени поддерживает с этой организацией тесные дружественные связи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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