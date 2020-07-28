В Баку состоялась торжественная церемония встречи участвующего в совместных учениях личного состава ВС Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония встречи в связи с прибытием в Баку личного состава Вооруженных сил Турции, привлеченного к азербайджано-турецким совместным широкомасштабным тактическим и летно-тактическим учениям с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Учения пройдут в Азербайджане с 29 июля по 10 августа в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и согласно годовому плану.

Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

Минутой молчания была почтена память великого лидера и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны.

В учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)