В арабских СМИ опубликованы статьи о военной провокации Армении против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На основании интервью помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева по поводу военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, в арабских СМИ опубликованы статьи, отражающие позицию Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в материалах, опубликованных в арабо- и англоязычных новостных агентствах, газетах и интернет ресурсах ОАЭ Dubai Global News, Emirates Tourism, Me Business, а также в изданиях Объединения национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA), Египта и Ливана - "Аль-Ахд Аль-Дували", "Аль Гиммах Ньюс", "Аль-Дипломаси", Egypt News, "Аль-Хаббар", "Васат Аль-Балад", "Калемат Аль-Араб", Vol News, подчеркивается необходимость повышения усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего мирового сообщества в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

В статьях отмечено, что в ходе заседаний Совета безопасности и Кабинета министров Азербайджана Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была дана полноценная оценка последним провокациям Армении в связи с текущим развитием событий.

Помощник Президента Азербайджана в своих интервью обвинил Армению в том, что она пытается вовлечь в конфликт третьи государства и военно-политические организации, членом которых является Армения.

В статьях читателям предоставлена краткая информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

С публикациями можно ознакомиться по следующим ссылкам:

https://mebusiness.ae/ar/news/show/55904

http://www.emiratestourismmag.com/%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86/

https://www.dubaihospitalitynews.com/2020/07/26/104763/

https://www.dubaiglobalnews.com/2020/07/26/159884/http://www.una-oic.org/page/public/news_details.aspx?id=307554