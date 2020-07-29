Вице-губернатор Калифорнии осудила варварства армян против азербайджанцев в Лос-Анджелесе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис выступила с заявлением, осуждающим варварские действия армянских дашнаков против мирных азербайджанцев, совершенные 21 июля перед генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, сообщает в среду Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Куналакис выразила сожаление в связи с тем, что в результате действий армянских дашнаков пострадали люди, участвовавшие в мирной акции. Она подчеркнула, что каждый имеет право выражать свое мнение, и насилие в отношении других людей недопустимо.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев поблагодарил Элени Куналакис за ее позицию, отметив, что варварские действия, подобные совершенным армянскими дашнаками, нельзя допускать ни в Калифорнии, ни в других местах.

Напомним, что после нападения армянских дашнаков на мирных азербайджанцев в Лос-Анджелесе генеральный консул Агаев немедленно проинформировал об этом ряд официальных лиц, и призвал их осудить это насилие.

Отметим, что Элени Куналакис с января 2019 года является вице-губернатором Калифорнии, и это первая женщина, избранная на данную должность в штате. В 2010-2013 годах Куналакис являлась послом США в Венгрии.

(Текст: Кямаля Сеидова)