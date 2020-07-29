Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вечером 29 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений армии Азербайджана в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.