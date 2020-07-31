Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на официальной странице в Facebook в связи с праздником Гурбан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поделился публикацией на официальной странице в Facebook в связи с праздником Гурбан.

"Поздравляю с праздником Гурбан, который является символом солидарности и милосердия, торжеством национально-нравственных ценностей и чувства доброты!" - говорится в публикации.