Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение

Политика 6 августа 2020 13:43 (UTC+04:00)
Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение

БАКУ /Trend/ - Акт агрессии, совершенный Арменией на азербайджано-армянской границе 12 июля помимо отвлечения общественности от внутренних проблем, а также от оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилегающих регионов, наглядно продемонстрировало, что Армения продолжает политику аннексии.

Об этом в среду сказал Trend профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

По его словам, меры, принимаемые организациями азербайджанской диаспоры и общинами в ряде стран мира против агрессивной политики Армении и в защиту Родины, приобретают большое значение.

"Крайне важно донесение этого вопроса до мировой общественности, проведение мероприятий перед посольствами Армении и представительствами различных международных организаций. То есть диаспорские организации предпринимают очень важные шаги, чтобы донести до мира голос истины Азербайджана. Эта организованность показывает, что азербайджанцы во всех странах мира мобилизованы, едины перед лицом этой агрессивной политики и поддерживают азербайджанское государство.

Между тем, последние 20 дней, начиная с 12 июля, в отношении зданий дипломатических представительств Азербайджана во Франции, Великобритании, Швеции, Польше, Австралии, США, Нидерландах, Бельгии, а также в отношении азербайджанцев, живущих в зарубежных странах и проводящих там акции протеста в связи с актом агрессии, совершенным Арменией на азербайджано-армянской границе, радикальные армянскими силами совершаются агрессивные действия, многочисленные участники акций подвергаются физическому насилию, им наносятся повреждения. В то же время злодеяния, совершенные против зданий дипломатических представительств Азербайджана, а также против мирных азербайджанских демонстрантов, содержат элементы вандализма и террора, а также являются действиями, которые влекут за собой прямую уголовную ответственность.

При этом подобные преступные действия армян, равно как и террористическая деятельность, начались не сегодня. История армянского терроризма, который является неотъемлемой частью международного, насчитывает более 100 лет. Как известно, армянское лобби на протяжении долгих лет действует в различных странах мира, и они можно сказать "укоренились" в правительствах, законодательных органах стран проживания, также имеют возможность влиять на СМИ этих стран. С этой точки зрения недавние акты агрессии против азербайджанцев в ряде стран мира вовсе не случайны. Армянское лобби управляется Национальным конгрессом армян Америки (ANCA), созданным в 1971 году. Азербайджан стал мишенью их деятельности, и в отношении Азербайджана присутствует фобия. В целом это очевидно в армянском обществе", - сказал Ахмедов.

По его словам, политика, направленная против Азербайджана и Турции, проводится неприкрыто на глазах мирового сообщества. Причем Армения знает, что в этом Азербайджан всецело руководствуется на историческими фактами, принципами международного права и справедливости.

"Очевидно, что агрессивная политика и претензии армян не абсолютно необоснованны. Армянское лобби даже не знает, где на карте находится Нагорный Карабах.

В последнее время особо невиданная консолидация азербайджанских организаций диаспоры стала непреодолимым испытанием для Армении и армянского лобби. Впервые в истории армянское лобби оказалось бессильным перед совместной деятельностью азербайджанских и турецких организаций диаспоры, соотечественники, требовавшие исторической справедливости, защиты грубо нарушенных прав азербайджанцев, насильно изгнанных с родных земель и подвергшихся геноциду и агрессии, подверглись бесчинствам армян. Произошедшие события, совместная деятельность азербайджанцев в очередной раз вскрыли террористическую сущность армянского лобби непосредственно на глазах мировой общественности", - подчеркнул Эльчин Ахмедов.

По его словам, армянские общины и террористические группы за рубежом, которые в течение многих лет использовали терроризм в качестве руководящего принципа в своей антиазербайджанской и антитюркской "деятельности" под прикрытием «лоббирования», вмиг утратили навязанный имидж "всесильного армянского лобби".

"Они никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией, когда не удалось ввести в заблуждение мир и добиться своих целей, манипулируя имиджем "угнетенных армян". Потому что в то время как течение многих лет под предлогом лоббирования армянские общины поддерживали терроризм и оккупацию, азербайджанцы, демонстрируя патриотизм и высокое национальное самосознание, поднялись на организованную борьбу. Несомненно скоординированные мероприятия наших организаций диаспоры и общин в разных странах мира с целью защиты Азербайджана следует оценивать как успешный результат деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.

Армянское лобби, на которое так уповала общественность Армении, со своим гнилым бездействием, раздробленностью и бесчинствами столкнулось с единством азербайджанских диаспор и организованными, мобилизованными азербайджанцами, вдохновленными национальной идеей. Именно эта неудача заставила премьер-министра Армении предпринять практические шаги и навести порядок в офисе Уполномоченного по делам диаспоры.

Все это дает основание говорить о том, что в XXI веке невозможно добиться чего-либо мышлением XIX-XX веков. Потому что XXI век - век информации. Сегодня информационные войны уже вовсю действуют как инструмент, оружие. Гнусная компания очернения против какой-либо страны неизбежно разворачивает общественное мнение в "нужном" направлении. На протяжении более чем 30 лет это наглядно проявлялось на примере кампаний армянского лобби против Азербайджана. Но события и время показали, что якобы "всесильному армянскому лобби", на которое всегда опиралась Армения, теперь не на что полагаться, кроме своего традиционного террора.

Рассуждения Президента Ильхама Алиева по поводу недавних событиям на азербайджано-армянской границе крайне поучительны. Как сказал ранее глава государства, существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны. Их поддерживаем и мы. Также неоднократно говорил Президент Азербайджана,что все граждане Азербайджана, проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство", - сказал Эльчин Ахмедов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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