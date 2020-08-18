Бестолковые суждения Пашиняна в телеэфире ВВС показали полную ущербность политики Армении — депутат

БАКУ /Trend/ - Своими бестолковыми заявлениями на телеканале ВВС Пашинян показал, что внешняя и внутренняя политика его страны полностью ошибочна.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Кямран Байрамов.

По его словам, в ходе 20-минутной беседы, тщетно пытаясь ответить на острые вопросы ведущего, Пашинян делал заявления, которые можно расценить лишь как политическое позорище. Его невнятные ответы вновь показали, крайний дефицит профессионализма и компетенции не то что для главы государства, но и для рядового политика.

"Растерявшись под давлением критических вопросов ведущего, Пашинян уклонился от признания военных преступлений предыдущего руководства Армении в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, промямлил, что дорогу в оккупированном Лачинском районе Азербайджана строит не его старна , и отказался признавать серьезные ошибки Армении в борьбе с пандемией коронавируса.

Ведущий Стивен Сакур, напомнив Пашиняну резолюции Совета Безопасности ООН требующие вывода армянских войск со всех оккупированных территорий и констатировав, что Пашинян не мира хочет, но продолжает оккупацию, вконец обескуражил этого "политика" ", - отметил Байрамов.

По его словам, не случаен тот факт, что Пашинян, безуспешно отрицая очевидные факты, был вынужден говорить невразумительно вне логики и смысла.

"Не сумев проявить себя компетентным и влиятельным политическим лидером, Пашинян свел к нулю свой и без того ничтожный рейтинг как за рубежом, так и внутри страны, обнажив тот факт, что внешняя и внутренняя политика его страны полностью ущербна", - подытожил Кямран Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)