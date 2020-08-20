Суд постановил арестовать главу ИВ Кюрдамира
БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении главы ИВ Кюрдамира Джейхуна Джафарова, задержанного в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, на процессе под председательством судьи Вугара Мамедова представление следственного органа было удовлетворено, и в отношении Джафарова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
(Текст: Турал Гараджаев)
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