В болгарской прессе опубликована статья о том, как опозорился Пашинян в телеэфире ВВС

БАКУ /Trend/ - В Болгарской газете Kırcaali Haber опубликована статья о том, как премьер-министр Армении попал впросак эфире в программы HARDTalk на телеканале ВВС, что, как отмечает ее автор, бывало с ним не раз и прежде.

В статье отмечается, что Пашинян в течение всей программы не раз был загнан в угол вопросами известного телеведущего Стивена Сакура. В ней говорится, что вопреки посулам Пашиняна о позитивных изменениях в Армении, ситуация в стране лишь усугубилась. По мнению автора , ведущий жесткими и логичными вопросами не оставил камня на камне от абсурдной демагогии Пашиняна о признании Армении после бархатной революции 2018 года одной из самых стремительно развивающихся стран мира в области демократии, прав человека, экономики, борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Также в статье подчеркивается, что слова Пашиняна "пандемия все еще продолжает распространяться в мире" в ответ на вопрос ведущего о неэффективности борьбы с коронавирусом правительства Армении, значительном превышении числа летальных исходов из-за вируса в стране относительно показателей в соседних странах прозвучали подобно жалким оправданиям ребенка, не знающего таблицу умножения.

В частности вопрос журналиста о том, что после обещаний Пашиняна открыть новый путь для мирного урегулирования Армения совершила военную провокацию на границе с Азербайджаном в очередной раз поставил армянского премьера в тупик. В статье также приводятся слова ведущего о том, что политика Пашиняна не направлена на достижение мира, в связи с его заявлением в Ханкенди "Карабах - это Армения и точка" а также критика по поводу нарушения Арменией резолюций Совета безопасности ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)