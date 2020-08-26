Государственный деятель и образец гуманности. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - 26 августа - день рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - одной из самых ярких женщин-политиков. Благодаря высокому организаторскому и управленческому таланту она добилась больших успехов, создала свой стиль политической культуры и гуманитарной философии.

Мехрибан Алиева - соратница главы азербайджанского государства. Она эффективно работает на ключевых направлениях государственной деятельности, инициирует проекты и программы, как масштабной, так и адресной помощи населению, создает прочные коммуникации Азербайджана с внешним миром через призму культурной дипломатии и гуманитарного взаимодействия.

Фонд Гейдара Алиева стал важным общественным центром страны, куда стекаются обращения граждан, и люди находят решение своих проблем. Под руководством Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева одновременно превратился в авторитетную международную организацию, посредством которой многим зарубежным партнерам Азербайджана была оказана гуманитарная помощь из Баку.

Мехрибан Алиева наделила образ женщины Востока прогрессивным смыслом, стала безупречным символом азербайджанской женщины. Она имеет очень высокий авторитет в стране, простые люди надеются на нее, доверяют ей. И в сложные времена каждое обращение Мехрибан Алиевой всегда несет людям веру и духовные силы. Миллионы азербайджанцев с большой теплотой восприняли и откликнулись на ее призыв о единении перед лицом смертельной угрозы коронавируса. "Заботливо поддерживая друг друга, проявляя терпимость и понимание, мы сможем выдержать страшное испытание, которому нас подвергла судьба и сберечь друг друга для полноценной жизни после победы над коронавирусом, которая обязательно наступит!" - отметила Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем обращении.

Одним из приоритетов деятельности Мехрибан Алиевой является нерешенный армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, который продолжает генерировать угрозы безопасности для нашей страны. Недавно весь мир стал свидетелем нападения армянской армии на мирное азербайджанское население и позиции Вооруженных Сил на Товузском направлении. Азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь, в очередной раз нанеся сокрушительный удар по противнику. В этот трудный период Мехрибан Алиева поддержала моральный дух в обществе, подчеркнув священный характер борьбы за освобождение Родины. "Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией! Наша земля, наша борьба за Родину священны! Наше дело правое и Бог с нами!" - отметила в своем обращении Первый вице-президент Азербайджана.

Мехрибан Алиева своим личным примером, стремлением помогать нуждающимся, призывает людей к милосердию и состраданию. Ее деятельность олицетворяет гуманизм и любовь к людям. Это особенно видно в социальной сфере, которая была и остается одним из приоритетов в деятельности Мехрибан Алиевой. В частности, вниманием окружено подрастающее поколение: Азербайджанское государство проводит масштабную работу по строительству и реконструкции школ, детских садов и яслей по всей стране. Под контролем Мехрибан ханум находятся также такие важные вопросы, как воспитание и дальнейшая судьба детей, лишенных родительской опеки, им оказывается всесторонняя поддержка. Кроме того, заботой государства окружены и самые незащищенные слои населения: беженцы, семьи шехидов, инвалиды. Меры, предпринимаемые государством в социальной сфере, приобрели беспрецедентный масштаб. За каждым таким решением - судьбы тысяч семей и сила государства.

Отношение азербайджанского народа к Мехрибан Алиевой находит отражение в простом, но очень эмоционально глубоком определении "Наша MEHRIBAN", в самом имени которой содержится смысл ее главного жизненного предназначения.

Коллектив АМИ Trend поздравляет Мехрибан Алиеву с Днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и выражениям благодарности, поступающим в ее адрес.

Гюльнара Мамедзаде, заместитель генерального директора Trend