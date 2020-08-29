Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества

Политика 29 августа 2020 09:15 (UTC+04:00)
Помощник Президента Хикмет Гаджиев встретился с НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 28 августа помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с председателями 25 НПО, осуществляющими деятельность в области международного сотрудничества. Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте.

Открывая встречу, председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана Азай Гулиев отметил, что полное и эффективное доведение до мировой общественности азербайджанских реалий, пропаганда наших национально-духовных ценностей, культурного наследия, разоблачение захватнической политики Армении на международных платформах, является, наряду с соответствующими государственными структурами, приоритетным вопросом и для сектора НПО. Поэтому Совет постоянно поддерживает инициативы и проекты НПО в этом направлении. Он выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча еще более стимулирует деятельность НПО, работающих в области международного сотрудничества.

Помощник Президента Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан под руководством главы государства Ильхама Алиева проводит решительную политику, основанную на национальных интересах. Он констатировал, что в результате осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым внешней политики страна стала пользоваться серьезным авторитетом на международной арене. В настоящее время Президент Ильхам Алиев председательствует в Движении неприсоединения, куда входят 120 стран мира, что служит очередным проявлением высокого доверия международного сообщества нашей стране.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан проводит под руководством Президента политику наступательной дипломатии, что все влиятельные международные организации поддерживают справедливую позицию нашей страны в связи с армяно-азербайджанским конфликтом.

Коснувшись значения сегодняшней встречи, помощник Президента сказал, что хотел бы выслушать руководителей НПО, их мысли и идеи, направленные на международное сотрудничество, а также обстоятельно ознакомиться с проектными предложениями.

Во встрече приняли участие председатель Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли, председатель Общественного объединения исследований и анализа «Bakı Şəbəkəsi» Эльхан Алескеров, член Правления Организации интеграции молодежи Азербайджана в Европу Наргиз Эйвазова, председатель Общественного объединения «Международный альянс по диалогу и развитию» Нушаба Мамедова, председатель Общественного объединения «Центр экономического и социального развития» Ахмед Алили, председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики Марьям Меджидова, председатель Общественного объединения «Помощь развитию связей с общественностью» Шалала Гасанова, председатель Общественного объединения «Ассоциация азербайджано-славянской молодежи» Сабухи Аббасов, председатель Центра образования для молодежи Фахреддин Гасанзаде, председатель Общественного объединения по информационным инициативам и обмену «Мисра» Фуад Аббасов, председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель Общественного объединения «Азербайджано-американская молодежь» Вугар Ахмедов, член Общественного объединения «Русская община в Азербайджане» Анастасия Лаврина, председатель Общественного объединения «Поддержка журналистов диаспорской деятельности» Фуад Гусейнзаде, учредитель Общественного объединения Молодежной организации «Здравый смысл» Рамиз Алиев, председатель Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана Фаиг Мамедов, председатель Общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана» Аяз Мирзоев, председатель Общественного объединения по культурным связям «Неугасимый факел» Шахла Нагиева, председатель Общественного объединения «Реформистская молодежь» Фарид Шахбазлы, исполнительный директор Общественного объединения «Третий сектор» Тогрул Аллахвердили, председатель Организации европейской интеграции азербайджанской молодежи Марьямханым Тагиева-Зейналова, председатель Общественного объединения развития молодежи «Gəncliyin Şöləsi» Гурбан Керимбейли, председатель Общественного объединения «Институт молодых демократов» Егяна Гаджиева, председатель Общественного объединения «Парламент Европейской молодежи- Азербайджан» Рафаиль Агаев и председатель Молодежной организации Общественного объединения Западного Азербайджана Гюнай Велизаде.

Выступившие руководители НПО выразили признательность Хикмету Гаджиеву за начатый с НПО диалог и проводимую встречу. Они выразили свои мнения и предложения относительно области, в которой осуществляют свою деятельность.

Исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров в своем выступлении подробно проинформировал о проектах, реализуемых Фондом в области международного сотрудничества, и о будущих приоритетных направлениях.

Выступивший в заключение помощник Президента Хикмет Гаджиев подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества между НПО и сказал, что обоснованные предложения будут приняты во внимание.

Отметим, что встреча помощника Президента Хикмета Гаджиева с НПО будет продолжена.

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