В Ростовской области России состоялось открытие нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных этому событию, представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 августа в Ростовской области Российской Федерации состоялось открытие нового военно-исторического комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Как сообщает Trend , в связи с этим на российских телеканалах «Россия-24» и «Россия-1» были показаны репортажи, представлена обширная информация о героизме 416-й Таганрогской дивизии, состоявшей в основном из азербайджанцев. В репортажах было показано интервью Президента Ильхама Алиева.

Ведущий: В Ростовской области сегодня открыли народный военно-исторический музей «Самбекские высоты». Слово «народный» неслучайно, потому что создан по инициативе ветеранов и поисковиков. Самбек – место ожесточенных боев и в 41-м, когда фашисты рвались к Ростову, и в 1943-м, когда штурмовали наши. Высота важная не только для России, но и для Азербайджана, Президент которого в этот день тоже говорил о тех событиях.

В репортаже Вероники Богмы говорится, что музейный комплекс расположен на месте реальных сражений. Из 160 километров линии Миус-фронта 14,5 гектара занимало ратное поле.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: История не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, какими отмечен путь гитлеровцев на нашей земле. В каждой семье бережно хранят память о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны. Здесь, на Аллее славы с весны 2017 года с почестями преданы земле 325 воинов, имена 19 из них установлены.

В репортаже отмечается, что комплекс состоит из Военно-исторического музея, информационно-выставочного центра, часовни, амфитеатра, яблоневого сада, 8 открытых площадок. Здесь также установлены макеты гитлеровских укреплений. Только на передовой линии было вырыто почти 3 тысячи километров траншей, что вдвое больше, чем расстояние до Берлина.

Самбекские высоты – череда господствующих возвышенностей, холмов, курганов, образованных южными отрогами Донецкого кряжа по правому берегу реки Миус. Самый высокий из них – расположенный в 40 километрах от музейного комплекса курган Саур-Могила. Его высота составляет 277,9 метра. Здесь, на Самбеке, высоты от 80 до 100 метров над уровнем моря, и фашисты делали все, чтобы они стали неприступными.

Первый мемориал в память о бойцах Миус-фронта был возведен здесь в 1980-м году в честь 35-летия Победы. Его строили на средства и при активном участии Азербайджанской Республики. На открытие приехала делегация во главе с Гейдаром Алиевым.

Великий лидер Гейдар Алиев: Величественный монумент, сооруженный на донской земле, дань благодарной памяти, уважения и признательности трудящихся Ростовской области и Азербайджана всем героям сражений, живым и павшим.

Президент Ильхам Алиев: Это было неслучайно, так как более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии, освобождавшей Ростовскую область, были выходцами из Азербайджана. 416-я Таганрогская дивизия освободила не только Ростов и всю Ростовскую область, в том числе город Таганрог, после чего ей было дано название Таганрогская, а также другие города - Мелитополь, Кишинев, Одессу. Особо отличилась 416-я дивизия во время блестяще проведенной Моздокской операции. По существу это предотвратило захват фашистами города Баку, что имело бы катастрофические последствия для исхода Великой Отечественной войны. В то время Азербайджан поставлял 80 процентов горючего и 90 процентов смазочных масел. И если бы Азербайджан и его промыслы попали в руки фашистов, исход войны мог быть совсем другим.

В репортаже говорится: Да, Дон интересовал фашистов не только как житница с бескрайними плодородными полями. Ворота Кавказа, путь на Майкоп, Грозный, Баку, далее к Персидскому заливу. За те полгода, что 416-я дивизия стояла на Миус-фронте, она понесла такие потери, что трижды сменила состав.

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы. 128 героев Советского Союза - выходцы из Азербайджана. В Азербайджане производилась военная техника. Днем и ночью работали предприятия. Должен сказать, что 416-я дивизия отличилась во время взятия Берлина. Именно бойцы дивизии взяли дворец кайзера Вильгельма. А также под руководством азербайджанца, лейтенанта Меджидова группа бойцов дивизии водрузила знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

В репортаже говорится: Вот они уникальные кадры и фотографии, как 2 мая 1945-го водрузили знамя Победы над символом Берлина. Один из участников тех событий из своего горного села в окружении 37 внуков и 19 правнуков приветствует однополчан.

Алиш Халилов, ветеран Второй мировой войны: Передаю привет и поздравляю с открытием музея всех оставшихся в живых бойцов Таганрогской дивизии.

Президент Ильхам Алиев: Мы свято чтим память тех, кто сложил головы за нашу общую Победу. В Азербайджане ветераны окружены вниманием, заботой, и мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов, за сохранение исторической правды о роли Советского Союза в Победе над фашизмом. Уверен, что открытие нового мемориала будет также свидетельствовать о том, что мы стремимся к тому, чтобы следующие поколения не забывали подвиг наших отцов и дедов, чтобы они свято чтили нашу общую победу и знали правду о том, кто внес весомый вклад и решающий вклад в нашу общую Победу.

Я хочу поздравить ветеранов и народы России и Азербайджана с открытием мемориального комплекса, пожелать ветеранам здоровья и благополучия.

В репортаже говорится: Азербайджанцев, погибших на Миусе, поисковики находят до сих пор. Уже в наши дни здесь появилась эта аллея. Под каждым деревом таблички с именами, что удалось установить.

Перестал быть неизвестным солдатом и Арсентий Евтерев. Его близкие передают друг другу историю последней встречи с семьей, когда линия фронта подошла к родному хутору.

Наталия Головач, внучка Арсентия Евтерева: Поцеловал детей, поцеловал жену, подержал маленького сына на руках, заплакал и ушел.

Было время, когда о Миус-фронте и знали, но молчали. Правда казалась неудобной. Столько потерь...

В репортаже отмечается, что в музее демонстрируются тысячи артефактов из семейных архивов, а также экспонаты, найденные на полях сражений. В создании и деятельности музея широко использованы самые современные технологии.