Военные корабли России покинули Бакинский порт (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России, находившиеся в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море для участия в конкурсе "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр-2020, четвертого сентября покинули Бакинский порт, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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