МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры обменялись мнениями по различным аспектам сотрудничества. Было подчеркнуто успешное развитие двустороннего сотрудничества, в том числе рост товарооборота между странами, несмотря на пандемию.

Стороны также обсудили вопросы по проведению очередного заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

Министры обсудили и сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы, связанные с нынешним председательством Узбекистана в СНГ.

В ходе телефонной беседы стороны провели обсуждения и по иным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова.)