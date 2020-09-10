В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности

БАКУ /Trend/ - На заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "Об утверждении Соглашения о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности".

Как сообщает в четверг Trend, в "Соглашении о взаимодействии таможенных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности", подписанной на заседании Совета глав правительств стран-членов СНГ 31 мая 2019 года в Ашгабаде, имеется оговорка Азербайджана.

Согласно оговорке, никакие из прав, обязанностей и положений, изложенных в Соглашении, не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении, а также к деятельности, осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, до их освобождения Арменией и полного устранения последствий агрессии.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)