Президент Ильхам Алиев наградил Альберта Лиханова орденом "Достлуг"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Альберта Анатольевича Лиханова орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией.
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