В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошла акция в поддержку Турции в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку Кавказской исламской армией под руководством Нуру Паша и Азербайджанским корпусом от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает во вторник Trend.

Акция состоялась с соблюдением требований по социальному дистанцированию и использованию медицинских масок.

Сотни людей, участвовавших в акции, скандировали лозунги "Турция и Азербайджан - братья!", "Да здравствует дружба Азербайджана и Турции!" и др.