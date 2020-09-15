В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО)

Политика 15 сентября 2020 12:18 (UTC+04:00)
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошла акция в поддержку Турции в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку Кавказской исламской армией под руководством Нуру Паша и Азербайджанским корпусом от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает во вторник Trend.

Акция состоялась с соблюдением требований по социальному дистанцированию и использованию медицинских масок.

Сотни людей, участвовавших в акции, скандировали лозунги "Турция и Азербайджан - братья!", "Да здравствует дружба Азербайджана и Турции!" и др.

В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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