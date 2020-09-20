Президент Ильхам Алиев - о Пашиняне: Кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий

Политика 20 сентября 2020 10:18 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев - о Пашиняне: Кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Проводят там какие-то комедийные учения. То есть каждый шаг является открытой провокацией против нас", - заявил глава государства.

Июльская провокация. Это уже вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начала Армения, подчеркнул он.

"Высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом. Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них. После июльской провокации, августовская провокация. Была направлена диверсионная группа для совершения террористических актов против гражданских лиц, военной провокации против наших военнослужащих, руководитель этой диверсионной группы был задержан. Он дает показания, признается, называет имена, кто и как направил. То есть это не пастух, не заблудившийся ребенок. А то они всех своих шпионов называют пастухами и сумасшедшими. У нас уже есть пятеро или шестеро таких. И все сумасшедшие, все пастухи? Выходит, что в Армении большинство составляют пастухи и сумасшедшие? Этого тоже хотели назвать пастухом, но уже не могут. Кто совершает эту провокацию? Разве мы отправили диверсионную группу? Нет, они. Июльские события наших рук дело? Нет, их. Мы убили их граждан? Нет, они. Среди гражданских лиц с армянской стороны не было ни одной жертвы. У нас же погиб 76-летний аксакал, сколько домов было разрушено. Поэтому эти провокации фактически являются логическим результатом той политики. Цель - нарушить переговоры, потом обвинить нас и сохранить статус-кво неизмененным. Вот их цель. Поэтому если они считают, что смогут сделать это, то, думаю, ошибаются. Чем раньше они поймут это, тем лучше для них", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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