Реджеп Тайип Эрдоган: Армения — величайшее препятствие на пути к миру на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Армения — самое значительное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе.

Как передает во вторник Trend, об этом во время выступления на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана.