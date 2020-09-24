Посол Пакистана: Азербайджан умело руководит Движением неприсоединения в трудные времена

БАКУ/ Trend/ - В трудные времена Азербайджан осуществляет умелое руководство Движением неприсоединения, ведь, как известно, развивающиеся страны больше других сталкиваются с проблемами здравоохранения, гуманитарными и экономическими трудностями, связанными с пандемией COVID-19, сказал Trend посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

«Пакистан придает большое значение братским отношениям с Азербайджаном. Президент Пакистана Ариф Алви возглавил делегацию Пакистана на 18-м Саммите Движения неприсоединения, состоявшимся в октябре 2019 года. В кулуарах саммита Президент Пакистана также встречался с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пакистан поздравляет Президента Азербайджана с его своевременной инициативой и успешным созывом встречи Контактной группы на высшем уровне Движения неприсоединения 4 мая 2020 года. Президент Пакистана принял участие в онлайн-саммите, созванном для обсуждения последствий, связанных с пандемией COVID-19. Мы также высоко ценим инициативу Президента Азербайджана о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по пандемии COVID-19. Азербайджану было поручено председательствовать на этой важной специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Пакистан продолжает поддерживать эту инициативу и будет активно участвовать в специальной сессии», - сказал он.

Хайи отметил, что Пакистан готов внести свой вклад в инициативу Движения неприсоединения по усилению международного реагирования на пандемию COVID-19.

«И Азербайджан и Пакистан верят в многосторонность международного сотрудничества. Бандунгские принципы сегодня актуальны как никогда, поскольку многосторонность - единственный путь для решения сегодняшних глобальных проблем. Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на пандемию COVID-19, Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения прилагает усилия для активизации деятельности организации. Под умелым руководством Президента Азербайджана Движение неприсоединения усилило свою работу по продвижению интересов её государств-членов. Это проявляется и в инициативах Азербайджана в ООН и в Движении неприсоединения. Пакистан и Азербайджан имеют общие взгляды по ряду вопросов. Обе страны тесно координируют свои действия в Организации Объединенных Наций и других международных форумах, включая Движение неприсоединения. Пакистан поддержал предложение Азербайджана о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной обсуждению последствий COVID-19, особенно для развивающихся стран. Аналогичным образом, Азербайджан поддержал призыв премьер-министра Пакистана Имрана Хана к международному сообществу о «Глобальной инициативе по облегчению долгового бремени». Пакистан также высоко ценит добрый жест поддержки Азербайджана развивающихся странам в борьбе со вспышкой COVID-19. Азербайджан пожертвовал один миллион долларов Пакистану в мае 2020 года», - сказал посол.

Далее Хэйи отметил, что как самая большая группа стран на международном уровне (насчитывающая 120 государств-членов), Движение неприсоединения играет большую роль в международной системе, особенно в Организации Объединенных Наций.

«Объединенные в своей общей приверженности основополагающим принципам Движения неприсоединения и его идеалам, государства-члены организации имеют прочную платформу, для того чтобы выражать своё видение по ряду вопросов, включая мир и безопасность, права человека, устойчивое развитие и изменение климата», - заключил он.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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