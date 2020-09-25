Глава МИД Азербайджана принял посла Греции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Греции Николаоса Пиперигоса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

На встрече обсуждался ряд вопросов, находящихся на повестке двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Обе стороны подчеркнули, что придают большое значение двусторонним отношениям, выразили готовность и дальше развивать эти связи во всех сферах во имя взаимных интересов двух стран, в частности, подчеркнута важность полного использования потенциала сотрудничества между Азербайджаном и Грецией.

Стороны также обсудили сотрудничество в международных организациях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова.)