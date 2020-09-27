МИД: Турция окажет Азербайджану ту поддержку, которую он захочет

БАКУ /Trend/ - МИД Турции прокомментировал очередную провокацию Армении, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД этой страны.

"Турция полностью поддерживает Азербайджан, и ему будет оказана та поддержка, которую он захочет",- говорится в сообщении МИД Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)