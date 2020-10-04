На пост, где Мубариз Ибрагимов уничтожил живую силу ВС Армении, водружен флаг Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На пост, где Мубариз Ибрагимов уничтожил живую силу ВС Армении, водружен флаг Азербайджана.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны, на посту, где Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов в одиночку уничтожил большое количество живой силы ВС Армении, водружен флаг Азербайджана.

Уже на этом посту развевается Азербайджанский флаг!