Армения уже вооружает и журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Армении уже вооружает и журналистов.

Этот факт отмечен в информации, которой поделилась глава пресс-службы министерства обороны Армении Шушан Степанян, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что вооружать журналистов на территориях, где происходят конфликты, и даже имитация журналистами своих технических средств как оружия противоречит правилам международного права, потому что это делает журналистов военной целью и создает угрозу для их жизни.

Власти Армении, как везде и во всем, нарушая порядок и принципы в журналистике, вооружает журналистов, делая их военной целью.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)