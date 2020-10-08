Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Эмиру Государства Кувейт Шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху поздравительное письмо.

"Ваше величество,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю вступления на престол в качестве Эмира Государства Кувейт.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом в интересах наших народов.

Еще раз передаю Вам поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Кувейта", - говорится в поздравительном письме.