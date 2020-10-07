Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в наемниках не нуждается, сегодня Азербайджанская армия – это мощная армия

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в наемниках не нуждается, сегодня Азербайджанская армия – это мощная армия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Первый канал» России.

«Я уже говорю об этом на протяжении всех этих дней. Я удивлен таким информационным вбросом, и в моих телефонных разговорах с Президентом Франции я достаточно аргументированно отстаивал нашу позицию. Во-первых, просил представить доказательства, а если этих доказательств нет, то принести извинения азербайджанскому народу. Во-вторых, говорил о том, что мы в наемниках не нуждаемся. Сегодня Азербайджанская армия – это мощная армия. По всем международным рейтингам она входит в 50 самых мощных армий мира. У нас под ружьем находится 100 тысяч бойцов, не считая резервистов, не считая других военизированных формирований, готовых к бою. Сегодня Азербайджанская армия освобождает наши территории. Видео с места боевых действий показывают, как работает наша артиллерия, как работают беспилотники, как азербайджанские солдаты и офицеры водружают флаги на освобожденных от оккупации землях. Поэтому эти обвинения голословны и мы их решительно отвергаем и не можем допустить, чтобы вот такие слухи, непроверенные данные как-то манипулировали общественным мнением. Пусть представят доказательства. Сегодня идет десятый день активных боевых действий, никаких доказательств нам не представлено», - сказал Президент Ильхам Алиев.