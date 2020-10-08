МИД: Призыв главы МИД Германии к восстановлению режима прекращения огня и оказанию давления на Азербайджан вызывает сожаление (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса восстановить режим прекращения огня и оказать давление на Азербайджан вызывает сожаление и удивление, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В комментарии пресс-службы отмечается, что призывы к одностороннему прекращению огня служат не окончательному урегулированию конфликта, а поддержанию статуса-кво.

«Один из членов Бундестага резонно возразил министру иностранных дел Германии, сказав, что режим прекращения огня — не решение проблемы. Нужно оказывать давление на страну-оккупанта Армению. Почти 30-летняя деятельность Минской группы, членом которой является и Германия, не способствовала тому, чтобы режим прекращения огня перешел в мир, состоялся вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, было обеспечено возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. Не было принято никаких серьезных мер для выполнения требований четырех резолюций СБ ООН. К сожалению, несмотря на неоднократные обращения Азербайджана к Германии как к члену Минской группы и члену ОБСЕ, Германия не проявила высокой активности по решению конфликта. В документах о приоритетах сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном подтверждена поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Создается впечатление, что Германия, являющаяся ведущей страной ЕС, не знает об этом документе. Поэтому призывы к режиму прекращения огня должны сопровождаться планом, предусматривающим вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана на основании конкретного графика согласно требованиям резолюции № 853 СБ ООН. Только в этом случае режим прекращения огня может привести к миру».

В документе подчеркивается, что Азербайджан проводит на своей территории контрнаступления в ответ на агрессию Армении: «Вывод армянских войск с азербайджанских территорий и прекращение оккупации – справедливое требование азербайджанского народа. В нынешних условиях мы считаем несправедливым и ошибочным заявление о каком-либо давлении на Азербайджан. Призываем Германию оказать давление на Армению для обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, занять справедливую позицию», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)