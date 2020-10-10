Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца

БАКУ /Trend/ - Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Мы вернем наши земли. О какой линии соприкосновения может идти речь?! Ее нет. Мы разрушили ее, мы сделали это, проявили волю, приложили силы, опираясь на волю нашего народа, и сегодня одерживаем победу. Мы одерживаем историческую победу! Это – самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский народ. Эти победы в будущем будут продолжаться. Мы освободим наши земли, восстановим нашу территориальную целостность! Будем гнать врага и дальше. Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца. Наш флаг будет поднят на всех оккупированных землях, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.