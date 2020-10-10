Армянская сторона продолжает грубо нарушать режим прекращения огня - минобороны Азербайджана

Политика 10 октября 2020 13:24 (UTC+04:00)
Армянская сторона продолжает грубо нарушать режим прекращения огня - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Несмотря на договоренность об объявлении режима прекращения огня с 12: 00 сегодняшнего дня, армянская армия пыталась перейти в наступление в Агдере-Тертеском и Физули-Джабраильском направлениях фронта, сообщает в субботу Trend.

Вооруженные силы Армении также подвергли артиллерийскому обстрелу ряд населенных пунктов Азербайджана. Все попытки атак армянской армии были успешно предотвращены азербайджанской армией.

ВС Азербайджана предпринимают адекватные ответные меры против армянской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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