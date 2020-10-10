Военные успехи Азербайджана и международная поддержка его справедливой позиции создают новые возможности - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Успехи Вооруженных сил Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter, сообщает в субботу Trend.

Министр отметил, что Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия.

(Текст: Кямаля Сеидова)