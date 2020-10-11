Новые кадры обстрела Гянджи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении умышленно нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года продолжают обстрел населенных пунктов из тяжелой артиллерии.

Вооруженные силы Армении обстреляли ракетами многоквартирный жилой дом в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджанской Республики. В результате обстрела пять человек были убиты и 28 ранены.

Trend представляет новые фотографии, на которых запечатлены результаты военной провокации Армении.