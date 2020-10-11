Уничтожены силы и средства ВС Армении, пытавшихся перейти в наступление (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ночь с 10 на 11 октября части азербайджанской армии уничтожили силы и средства вооруженных сил Армении, пытавшихся перейти в наступление в целях вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.