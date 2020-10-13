Тюркский совет требует немедленного вывода ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана - заявление

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выражает беспокойство в связи с военным противостоянием на окупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщается в заявлении генсека Тюркского совета Багдада Амреева.

Сообщается, что Тюркский совет вновь подтверждает приверженность своим обязательствам касательно норм и принципов международного права, и подчеркивает важность скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основании суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ Азербайджана.

"В данной связи Тюркский совет напоминает, что соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, принятые в 1993 году, требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Генеральный секретарь выражает соболезнования народу Азербайджана в связи с человеческими жертвами и желает раненым скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)