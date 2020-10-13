Министерство оборонной промышленности Азербайджана направило обращения мировым компаниям

БАКУ /Trend/ - Министерство оборонной промышленности Азербайджана направило обращение свыше 90 компаниям, с которыми налажено сотрудничество, таких стран, как Турция, Пакистан, Израиль, Иордания, Корея, Иран, Грузия, Казахстан, Сербия, Польша, Болгария, Чехия, Украина, Россия, США, Узбекистан, Австрия, Швейцария, Саудовская Аравия, Руанда, Индия, Англия, Италия, Латвия, ЮАР, Испания, Китай и другим странам. В обращении предоставлена подробная информация о последних провокациях Армении.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в обращении подчеркивается, что с 27 сентября 2020 года по сегодняшний день армянские оккупанты организовали теракты против мирного населения Азербайджана, в результате обстрелов с применением различных видов оружия по городам Тертер, Мингячевир, Агджабеди, Бейлаган, Гянджа, а также ряду сел и поселков погибли 42 мирных жителя, получили ранения 206 человек, разрушено 1479 жилых домов, 66 многоквартирных домов, 241 гражданский объект. Было отмечено, что доблестная армия Азербайджана решительно предотвращает все нападения Армении.

В результате ответных мер наших солдат и офицеров, армянская сторона была вынуждена отступить, неся большие потери.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)