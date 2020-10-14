ВС Армении выпустили снаряд по жилому дому в Агдаме, ранен мирный житель

БАКУ / Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают террористические действия против мирного гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая требования объявленного с 12:00 часов 10 октября 2020 года режима гуманитарного прекращения огня, в том числе, основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

С сегодняшнего утра вооруженные подразделения ВС Армении с различных направлений подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Агдамский район.

Сегодня около 12:00 часов, в результате попадания снаряда в частный дом в селе Чеменли Агдамского района, был ранен и госпитализирован мирный сельский житель Солтанов Салех Эльдар оглу (1964), дому нанесен серьезный ущерб.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.

(Текст: Кямаля Сеидова.)