Создание международного трибунала в отношении Армении неизбежно - юрист

БАКУ /Trend/ - Террористические акты Армении, в результате которых погибли мирные жители Азербайджана, направлены против международного сообщества, поэтому cоздание международного трибунала в отношении Армении неизбежно.

Об этом в среду сказал Trend доктор юридических наук, профессор Амир Алиев.

По его словам, в будущем юрисдикция этого международного трибунала может включать не только военные преступления против гражданского населения, но также экологические преступления и захват заложников, пытки в отношении военнопленных, геноцид в Ходжалы, преступления, предусматривающие агрессию в отношении территории - оккупация 20 процентов территории Азербайджана.

Юрист отметил, что согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительных протоколов к ней от восьмого июня 1977 года незаконное заселение территорий, уничтожение имущества гражданского населения, экологические преступления, захват заложников и пытки в их отношении, а также в отношении военнопленных, считаются военными преступлениями.

"Существует категория международных преступлений, называемая военными преступлениями. В соответствии с международными документами мир должен признать эти преступления против гражданского населения в Гяндже и других населенных пунктах военными преступлениями. Наиболее подходящим является учреждение международного трибунала. Создание такого трибунала есть в мировой практике. Считаю, что этот трибунал будет создан, поскольку армянская сторона совершает международные преступления", - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что в случае учреждения международного трибунала должна быть рассмотрена ответственность как Армении, в качестве государства, так и отдельных лиц, совершивших эти преступления.

"В первом случае ответственность за совершение этих преступлений несет государство. Во втором случае ответственность несут Кочарян, Саргсян, Пашинян, так называемый президент т.н. "нагорно-карабахской республики", окружающие их люди, лидеры незаконных объединений.

При таких обстоятельствах Армению ждет суровое наказание.

По данным на 2018 год, ущерб нашим оккупированным территориям составляет 800 миллиардов манатов. За все это нужно расплачиваться. В то же время у армянского государства есть политические обязательства - оно должно сдать всех преступников - Саргсяна, Кочаряна, Пашиняна, так называемого президента т.н. "нагорно-карабахской республики", лидеров - террористов и других. Международное общество должно обуздать криминальных представителей армянской стороны. Это будет серьезным уроком не только для армян, но и для всего мира", - подытожил Амир Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)