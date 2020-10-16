Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия ежедневно проводит успешные операции

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия, можно сказать, ежедневно проводит успешные операции. Общественность также информируется об этих операциях. Наша основная цель – восстановить нашу территориальную целостность. Поэтому основная цель на поле боя также заключается в освобождении стратегических высот от оккупантов и взятии под контроль больших территорий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Заявление, с которым я вчера выступил, в очередной раз порадовало азербайджанский народ. От захватчиков были освобождены 3 села Физулинского и 5 сел Ходжавендского района. Должен также сказать, что под нашим контролем уже находятся стратегические высоты и в северном, и в южном, и в восточном направлениях. Наша успешная операция продолжается. На сегодняшний день – конечно, эти цифры ежедневно меняются – от оккупантов были освобождены около 40, а может, и больше населенных пунктов – городов и сел. Очень скоро будут очередные радостные известия, хорошие новости»,- отметил глава государства.

«Большая часть сел Джебраильского района уже у нас. В то же время мы освободили от оккупации многие села Физулинского района. Уверен, что в ближайшее время хорошие новости поступят и из Физулинского района. Также в результате успешной операции в северном направлении от оккупантов был освобожден поселок Суговушан. Он тоже имеет стратегическое значение, потому что находящиеся там высоты позволяют контролировать обширную территорию, кроме того, там находится очень важное водохранилище. Армения одновременно организовала против нас водный террор, и более ста тысяч гектаров наших земель оставались без воды. Мы были вынуждены бурить артезианские скважины. После того, как водохранилище, расположенное в поселке Суговушан, перешло под наш контроль, уже на обширную территорию подается вода.

Поэтому мы проводим операцию постепенно, на основе единого плана. Все цели определены. Армянская сторона просто должна считаться с этой реальностью и прекратить агрессию, соблюдать прекращение огня и покинуть остальные земли по доброй воле, чтобы не проливалась кровь, чтобы дальше вопрос был разрешен мирным путем»,- добавил он.