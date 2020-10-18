Армения предприняла попытки атаки в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил

БАКУ /Trend/ - Несмотря на объявление о новом прекращении огня, вооруженные силы Армении сохраняли напряженность на линии фронта, используя в течение ночи минометы и артиллерию в разных направлениях.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, 18 октября в 07:00 противник попытался перейти в атаку в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил.

Подразделения азербайджанской армии предотвращают атаки противника.