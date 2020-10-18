Армения предприняла попытки атаки в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил
БАКУ /Trend/ - Несмотря на объявление о новом прекращении огня, вооруженные силы Армении сохраняли напряженность на линии фронта, используя в течение ночи минометы и артиллерию в разных направлениях.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, 18 октября в 07:00 противник попытался перейти в атаку в направлениях Агдере, Физули, Гадрут и Джебраил.
Подразделения азербайджанской армии предотвращают атаки противника.
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