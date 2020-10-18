Реджеп Тайип Эрдоган: Во второй раз нарушив гуманитарный режим прекращения огня, Армения совершила нападение на Азербайджан

БАКУ / Trend/ - Турция всегда рядом с азербайджанскими братьями.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая на конференции Шырнакской организации руководимой им партии Справедливости и развития (AKP), сообщает в воскресенье Trend.

Решительно осудив бездеятельность Минской группы ОБСЕ, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что азербайджанские братья ведут борьбу за освобождение оккупированных территорий: "Это их правое дело. Верю, что захваченные земли будут освобождены от армянской оккупации".

Глава Турецкого государства подчеркнул, что несмотря на объявление гуманитарного режима прекращения огня во второй раз, Армения вновь атаковала Азербайджан: "Европа все еще молчит, но Турция молчать не будет. Мы за справедливость и с теми - кто прав".

(Текст: Кямаля Сеидова.)