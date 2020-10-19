Армения должна освободить азербайджанские земли - Мустафа Шентоп (версия 2)

(Первая версия в 10:26)

БАКУ /Trend/ - Армения должна освободить азербайджанские земли.

Об этом на встрече с журналистами в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что за 30 лет Минская группа ОБСЕ не сделала ничего для вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель: «Сегодня это делает азербайджанская армия. Весь турецкий народ молится за азербайджанскую армию, Убежден, что азербайджанская армия одержит победу».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)