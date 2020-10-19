Правящая партия Азербайджана направила обращения свыше 50 партиям и международным организациям

БАКУ /Trend/ - В связи с терактом, совершенным вооруженными силами Армении в Гяндже, правящая партия "Ени Азербайджан" направила обращения Европейской народной партии, Центристскому демократическому интернационалу, Международной конференции азиатских политических партий, Организации исламского сотрудничества, ПА "Евронест", Национальному демократическому институту, Организации экономического сотрудничества, Лиге арабских государств, Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира, партии Справедливости и развития Турции, партии "Единая Россия", Китайской коммунистической партии, Пакистанскому движению во имя справедливости, Либерал-демократической партии Японии, в целом, свыше 50 политическим партиям и международным организациям, передает в понедельник Trend.

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