Армения отменяет налоговые льготы - бюджет страны на исходе

БАКУ /Trend/ - Бюджет Армении на исходе. По этой причине на 21 октября созвано внеочередное заседание армянского правительства.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, в повестку заседания вошли два вопроса.

Основным из них является ограничение налоговых льгот в период военного положения.

Помимо этого будут обсуждаться изменения в налоговый кодекс.

Парламенту рекомендовано провести слушания в специальном режиме и провести второе чтение в течение 24 часов после первого чтения.